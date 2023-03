Gli viene tolto il figlio, ma chiede lo stesso l’assegno all’INPS. Il giudice decide su padre casertano 44enne

Secondo l’accusa, si trattava di un ingiusto profitto poiché esisteva un provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale emesso dal tribunale per i minorenni

AVERSA – Imputato in un processo per truffa aggravata finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche, un padre quarantaquattrenne di Aversa ha ricevuto la notizia che sperava.

Infatti, il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Napoli ha deciso di non procedere nei confronti dell’uomo, derubricando il reato.

L’uomo, nel settembre 2022, aveva chiesto e ricevuto dall’INPS l’assegno unico per mantenimento del figlio.

Nella richiesta, però, non aveva specificato come nel novembre dell’anno precedente aveva ricevuto la sospensione della responsabilità genitoriale, avendo il tribunale per i minorenni collocato il ragazzo presso una struttura protetta.

In

questo modo, il 44enne avrebbe ricevuto l’assegno da oltre 1000 euro.

Seppure, quindi, esiste il fatto, è avvenuto, l’uomo è riuscito a dimostrare che esisteva un ricorso al tribunale dei minorenni contro il provvedimento e che lui continuava ad avere rapporti stabili con il figlio. Una serie di circostanze che hanno portato alla decisione di non luogo a procedere.