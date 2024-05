Grave camionista dopo schianto in autostrada con un suv

TEANO – A riportare le conseguenze peggiori nell’incidente avvenuto ieri, giovedì, a lungo l’autostrada A1 Milano – Napoli è stato il conducente del mezzo pesante coinvolto.

La cabina del guidatore è infatti rimasta bloccata tra il rimorchio e le protezioni in cemento che dividono i due sensi di marcia. Meglio è andata per l’uomo alla guida del suv, anche lui leggermente ferito ma in buone condizioni.

L’impatto, segnalato tra Capua e Caianello, è avvenuto nel tratto di autostrada ricadente nel territorio comunale di Teano.