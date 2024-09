Grave incidente in scooter, 17enne in codice rosso

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

AVERSA – È stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Moscati un ragazzo di 17enne di Casal di Principe, rimasto ferito dopo un violento incidente tra un mezzo e uno scooter su cui il giovane viaggiava.

L’incidente è avvenuto prima delle 15 in via Einaudi, a Casal di Principe, luogo di origine del 17enne.

Il ragazzo è ferito in maniera seria ed è stato ricoverato in codice rosso al Moscati. La dinamica della collisione non è chiara al momento.