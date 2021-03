AVERSA – Grande dolore per la comunità aversana. È volato in cielo il piccolo Andrea Nobisso di soli 22 mesi. Un dolore incolmabile per i genitori Giuseppe Nobisso e Serena de Biase. Il rito funebre avrà luogo oggi alle 16 nella Parrocchia di S .Teresa del Bambino Gesù ad Aversa.