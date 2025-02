GRICIGNANO piange due stimati professionisti: la dottoressa Maria e Agostino il meccanico

Entrambe premature dipartite

GRICIGNANO D’AVERSA – Oggi Gricignano d’Aversa piange la scomparsa di due persone molto note per il loro lavoro e la loro umanità.

Si tratta della dottoressa Maria Grossi, 60 anni, a cui anche il sindaco Vittorio Lettieri ha voluto riservare un ricordo: “Una triste notizia colpisce la nostra comunità, è venuta a mancare la Dottoressa Grossi Maria, professionista stimata e benvoluta da tutti i cittadini di Gricignano. Ci stringiamo intorno al dolore della famiglia”.

I suoi funerali si terranno oggi, lunedì, nella Parrocchia di S. Maria di Costantinopoli, alle ore 16.

A soli 58 anni è scomparso anche un altro gricignanese molto noto, Agostino Della Gatta. Di lui riportiamo il ricordo di un amico: “Agostino il meccanico era una bravissima persona. Da ragazzo ho frequentato per molti anni quell’angolo di Via XXIV Maggio, conoscevo bene lui e la sua famiglia. Sono addolorato per la sua scomparsa, 58 anni sono pochi per andar via. Condoglianze sentite a tutta la famiglia”.