GUARDA I VIDEO LIVE. Il maltempo fa paura. Canale a rischio esondazione minaccia le case

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Il maltempo che si sta abbattendo in queste ore anche sul Litorale Domizio, continua a provocare danni. Nella prima mattinata di quest’oggi, la pioggia incessante caduta su Mondragone, accompagnata da forti raffiche di vento, ha causato la caduta di tre pini decennali del parco condominiale ai Palazzi Cirio. Un residente riferisce di aver sentito un forte boato, per poi accorgersi dei tre alberi completamente sradicati da terra. Per fortuna non si registrano danni a cose o persone.

In località Levagnole, in via Appia Antica, i residenti sono preoccupatissimi per la piena del corso d’acqua di un canale, che potrebbe esondare da un momento all’altro, vista l’assenza di tutte le misure di contenimento. Per questo motivo i cittadini hanno già allertato l’Amministrazione Comunale ed i Vigili del Fuoco del distaccamento locale temendo il peggio.