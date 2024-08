GUARDA IL VIDEO. ALLERTA METEO. Forze dell’ordine ai cittadini di SAN FELICE: “Sta per arrivare una bomba d’acqua, rientrate nelle abitazioni e chiudetevi dentro”

Emanato il nuovo avviso di allerta per temporali con criticità idrologica fino alle 23.59 di oggi, 29 agosto sull’intero territorio regionale

SAN FELICE A CANCELLO – La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un nuovo avviso di allerta meteo per temporali con criticità idrogeologica di livello Giallo dalle 14 fino alle 23.59 di oggi, giovedì 29 agosto, sull’intero territorio regionale.

A San Felice a Cancello e nelle frazioni di Cave e Talanico, nel primo pomeriggio i volontari della Croce rossa, della Protezione civile e le Fiamme Gialle girando per le vie della città con tanto di megafono hanno invitato i cittadini a salire ai piani alti delle case dato l’imminente arrivo di una una perturbazione. “Sta per venire a piovere, sta per arrivare una bomba d’acqua; rientrate nelle abitazioni, salite ai piani alti e chiudetevi dentro“

Continua incessante il lavoro dei vigili del fuoco, delle forze dell’ordine e tutte le unità di soccorso del territorio e dei Comuni limitrofi impegnati ancora nelle ricerche di Agnese Minieri, 74 anni, e di suo figlio Giuseppe Gaudagnino dispersi da martedì a seguito di una frana che ha travolto l’apecar sulla quale viaggiavano, di ritorno dalla zona vallone dopo aver passato la giornata a raccogliere nocciole

