GUARDA IL VIDEO. BADANTE KILLER. Le parole a CasertaCe dell’avvocato dell’uomo che ha confessato 4 omicidi: “Mario è provato, ma si è liberato da un enorme peso…”

CASERTA – Si è liberato da un peso, un peso che lo premeva, un senso di colpa legato a ciò che ha fatto a quattro persone. E quello che ha spiegato a CasertaCe l’avvocato di Mario Eutizia, l’uomo che si è accusato della morte di quattro anziani ai quali lui faceva da badante.

L’avvocato Gennaro Romano, che assieme al collega Antonio Daniele sta affrontando questo difficile e delicato caso, ha spiegato nel video che trovate alla fine dell’articolo com’è la situazione di Mario Eutizia, fisica, psicologica e più strettamente giudiziaria, e i prossimi step che seguirà l’indagine.

Come raccontato da CasertaCe, l’uomo aveva chiamato il 112 la mattina del 22 agosto. I carabinieri lo avevano raggiunto a piazza Sant’Anna, a Caserta, per poi portarlo in caserma. Successivamente, Eutizia ha avuto un interrogatorio in procura.

Il quarantottenne si trova ora in carcere e lunedì affronterà l’interrogatorio di garanzia davanti al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Santa Maria Capua Vetere Alessandra Grammatica.

Gli investigatori hanno potuto invece accertare l’identità degli ultimi due decessi confessati da Eutizia, avvenuti pochi mesi fa: quello dell’89enne Luigi Di Marzo, morto a Casoria (Napoli) nel dicembre scorso, e del 96enne Gerardo Chintemi, deceduto a Vibonati (Salerno) nel marzo di quest’anno.