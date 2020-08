GUARDA IL VIDEO. BAIA DOMIZIA. Mentre Renato Lamberti era disteso sulla spiaggia, c’è chi faceva il bagno, ma anche silenzio e rispetto

BAIA DOMIZIA – È capitato, e lo abbiamo letto nelle cronache dei giornali, ma soprattutto visto dai telegiornali nazionali, che alcuni drammi umani consumatisi sulle spiagge abbiano incrociato l’indifferenza delle persone che erano lì a fare il bagno e a godersi il sole.

A Baia Domizia qualcosa è successo, anche se non possiamo paragonare ciò che si vede nel video che pubblichiamo, girato negli istanti in cui il corpo del povero Renato Lamberti giaceva sulla sabbia, in attesa degli accertamenti legali, con quello che è capitato in altre realtà, quando sulle spiagge, nonostante il lutto ancora caldo, continuavano gli schiamazzi e gli scherzi di una normale giornata estiva.

Ieri a Baia Domizia, numerose persone hanno continuato le proprie attività, ma si coglie anche un silenzio attonito e rispettoso di quel che era successo pochi minuti prima, quando il noto commerciante di Caserta Renato Lamberti aveva accusato un malore mentre faceva il bagno, davanti agli occhi disperati dei suoi familiari.

Delle polemiche e delle situazioni che anche questa vicenda ha dimostrato non funzionino in quel di Baia Domizia abbiamo già scritto.

In questa occasione possiamo solamente ribadire che Lamberti è uscito dall’acqua già morente, anche se non sapremo mai realmente se la dotazione di un defibrillatore nel lido Sport avrebbe determinato la salvezza per lui.

Di questo non c’è e non ci sarà controprova. Mentre è certo che questo stabilimento balneare dovrà riflettere sui suoi meccanismi di sicurezza e prevenzione, perché come tantissimi testimoni ci hanno raccontato, il defibrillatore è arrivato dopo diversi minuti, arrivato da un altro lido contiguo.