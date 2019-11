GUARDA IL VIDEO. CASERTA. Cittadinanza Attiva 5 Stelle pianta alberi in Piazza Cattaneo

Manifestazione che si svolge oramai dall’anno 2015 per volere di Gianroberto Casaleggio nei giorni del 16 e 17 di novembre in tantissime città italiane e con la quale si intende celebrare la “Festa dell’Albero”. La manifestazione prevede la piantumazione da parte dei cittadini di piccoli alberi che verranno donati gratuitamente al Comune, così come tutte le attrezzature necessarie alla loro messa a dimora.

Il Gruppo di “Cittadinanza Attiva 5 Stelle per Caserta” si è attivato con largo anticipo per ottenere l’autorizzazione a poter svolgere l’evento ed è così riuscito, per la prima volta, a portarlo nella città di Caserta.