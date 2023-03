GUARDA IL VIDEO. CASERTA Feriti i figli di due consiglieri comunali: finiscono a terra con lo scooter per evitare una buca. E per uno di loro attesa di 5 ore al Pronto soccorso

IN CALCE IL VIDEO GIRATO DA UNO DEI DUE RAGAZZI SUBITO DOPO L’INCIDENTE. Il sinistro nella bombardata via Feudo San Martino. Escoriazioni per il figlio di Pasquale Napoletano, braccio ingessato per il figlio di Donato Tenga. Ora quest’ultimo, consigliere di maggioranza che sostiene Carlo Marino, alzerà la voce per sollecitare i lavori nelle schifosissime strade della città?

CASERTA E’ accaduto ieri pomeriggio in via Feudo San Martino: due ragazzi minorenni sono caduti dal loro scooter per evitare una delle tante buche che costellano questa strada. Due minorenni, figli di due consiglieri comunali: Pasquale Napoletano di Fratelli d’Italia (consigliere di minoranza) e Donato Tenga di Origini (consigliere di maggioranza). I due giovani hanno riportato ferite ed escoriazioni. Ma, sembra, che ad avere la peggio sia stato il figlio di Donato Tenga che era alla guida del mezzo, con un polso fratturato ed, ora, ingessato.

Ieri, poco dopo l’incidente, Pasquale Napoletano ha scritto sul suo profilo facebook: “Due quindicenni in sella ad un motorino, figli di “due consiglieri comunali contrapposti” sono stati vittime della strada maestra, riportando fortunatamente solo leggere escoriazioni. Grazie a Dio nulla di grave. Ma sono incazzato nero. Mi vergogno di essere un amministratore, anche se di minoranza, di questa città. Provo una profonda indignazione ed un senso di vergogna verso di voi che governate, ovvero mi vergogno della vostra strafottenza e tracotanza. Ci stiamo progressivamente abituando al peggio ed al peggio non c’è mai un limite. Diceva un saggio, quando sembra che hai toccato il fondo, è lì che incominci a scavare. A proposito ma non era partito il piano antibuche annunciato urbi et orbi?”. Eh già, l’assessore ai Lavori pubblici Massimiliano Marzo in pompa magna ha annunciato un programma che, a dire il vero, non sembra ancora partito. Se via Feudo San Martino è una strada bombardata, non è certo l’unica strada ridotta in questo stato.

Ma proclami a parte, l’amministrazione non sembra affatto interessata alle voragini nelle quali tutti rischiano di farsi male, anche i figli dei consiglieri. Ed anche i figli dei consiglieri di maggioranza. Noi, ai due ragazzi, facciamo i nostri migliori auguri, ovviamente. Ma ci domandiamo se, a questo punto, Donato Tenga, che è parte della maggioranza che sostiene il sindaco Carlo Marino e l’assessore ai Lavori pubblici Massimiliano Marzo, non abbia pensato, a questo punto, anche lui che sia davvero arrivato il momento di intervenire nelle strade casertane che sono un rischio, nelle quali più che stare attenti agli altri automobilisti, pedoni e scooteristi, bisogna guardare per terra, per evitare di finire in un fosso. Allora consigliere Tenga, nella speranza che suo figlio si rimetta in fretta, ha chiamato il suo assessore per raccontargli l’accaduto? Gli ha chiesto di intervenire in fretta? Noi speriamo di sì, ma che si debba giungere a tanto solo quando accade un incidente che ci tocca da vicini, beh…

ATTESA DI 5 ORE AL PRONTO SOCCORSO

Intanto proprio il consigliere Donato Tenga, stamattina ha portato suo figlio, dolorante, in ospedale. Ha denunciato, il consigliere Tenga, la lunga attesa di circa 5 ore per poter far visitare il proprio figlio da un medico del Pronto soccorso. Altra situazione incresciosa, altra situazione che quotidianamente vivono centinaia di casertani che si recano nell’ospedale cittadino.

Lui, il consigliere di maggioranza Donato Tenga, ha denunciato il tutto (ovvero l’odissea al Pronto soccorso) su un giornale on line. L’altro, il consigliere di minoranza Pasquale Napoletano, molto più intraprendente e pronto a mettere nero su bianco le nefandezze che avvengono in questa città, ha presentato un’interrogazione consiliare sul tema dei pazienti abbandonati al pronto soccorso di Caserta.

PAZIENTI ABBANDONATI IN OSPEDALE, L’INTERROGAZIONE DI PASQUALE NAPOLETANO (FDI)

“Premesso che la situazione del Pronto Soccorso di CASERTA è tristemente nota e denunciata da tutte le forze politiche di opposizione oltre che riconosciuta dalla maggioranza e dall’amministrazione. Considerato che i casi di pazienti che attendono in Pronto Soccorso per ore e ore (a volte giorni) sono emersi dalla stampa locale e che purtroppo tutt’ora continuano a giungerci segnalazioni da più cittadini inerenti sempre allo stesso problema. Anche in queste ore ci sono individui che attendono nei corridoi del pronto soccorso, soli senza la possibilità di avere al loro fianco i cari, in attesa di essere presi in cura. Riconosciuto che l’amministrazione ha il dovere e l’obbligo di intervenire viste le attuali necessità dei cittadini si chiede al Sindaco ed alla giunta se siano a conoscenza di quali interventi sono previsti per l’ospedale di CASERTA e quali sono le relative tempistiche. Vista la situazione di urgenza, quali misure in coordinamento con l’ASL, la Regione e con il Ministero della Salute si stanno valutando per intervenire”.