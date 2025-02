GUARDA IL VIDEO dello spettacolare salvataggio di una mucca ferita

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASERTA – Una squadra dei Vigili del Fuoco di Teano, supportata da un elicottero proveniente da Pontecagnano, è intervenuta questo pomeriggio per il recupero di una mucca ferita, impossibilitata a muoversi.

L’animale si trovava in difficoltà in un campo di Mignano Monte Lungo, affacciato sulla Statale Casilina. L’operazione, che potete vedere nel video qui in basso, si è conclusa con successo, senza ulteriori danni per l’animale.