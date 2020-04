GUARDA IL VIDEO EMERGENZA SANITARIA. La Galbusera ringrazia il personale sanitario e invia 2mila colombe al Sant’Anna e San Sebastiano

Un gesto di profonda gratitudine

CASERTA – “Grazie di cuore per l’instancabile lavoro e per i sacrifici che affrontate ogni giorno per tutti noi, per il nostro Paese”.

E’ questo il messaggio che accompagnava la donazione fatta dalla Galbusera Spa, a tutto il personale sanitario dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta.

Un tir carico di più di 2000 colombe le “Tre Marie”, come si vede dal video che qui di seguito vi riproponiamo, è arrivato nel piazzale antistante il nosocomio come gesto di profonda gratitudine da parte dell’azienda con sede a Sondrio.