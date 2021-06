GUARDA IL VIDEO ESCLUSIVO CASERTA, botte e sediate, MEGA RISSA davanti al bar Thaiti

CASERTA – Evidentemente l’anno e più trascorso tra le limitazioni del covid deve aver fuso il cervello a più di uno. Soprattutto i ragazzi, in queste prime giornate in cui si può cominciare a muoversi davanti ai locali in maniera libera, si stanno rendendo protagonisti di episodi incresciosi. Delle risse capitate nella settimana scorsa nel primo sabato effttivamente più permissivo, a partire dall’orario del rientro, abbiamo già detto.

Oggi pomeriggio davanti al Thaiti, uno dei bar storici della movida casertana, c’è scappata una rissa. Come si può vedere, erano diversi i ragazzi che stazionavano. La molla è scattata, qualche goccia di sangue è finito nel cervello di qaulcuno ed ecco che sono partite le botte. Come si puo vedere dalle immagini, qualcuno ha brandito sedie per picchiare. Ovviamente, come abbiamo già scritto, c’è massima allerta tra le forze dell’ordine proprio perchè si è capito che questo quasi ritorno alla normalità riguardo alle attività ricreative dei giovani, ha prodotto dei risultati sorprendenti e non certo positivi nelle prime settimane di rimozione dei divieti covid.