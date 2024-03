GUARDA IL VIDEO. I mezzi ISVEC continuano a perdere olio. Nuovo caso nel rione Acquaviva, con la strada piena di cartoni

CASERTA – Un nuovo caso di perdita di olio dai mezzi della raccolta rifiuti ISVEC di Ivano Balstriere e guidata dal presidente del CdA Giuseppe Izzo, storico volto della monezza a Caserta.

Dopo il caso di mercoledì scorso, dove in via Unità Italiana un camioncino del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani ha lasciato in strada olio a causa di una perdita, provocando anche alcuni incidenti, con scooteristi finiti a gambe all’aria, questa mattina un caso molto simile si è registrato nel rione Acquaviva.

Il camion della raccolta rifiuti Isvec, infatti, ha avuto un problema al tubo dell’olio, che si è riversato di nuovo in strada. Questa volta, fortunatamente, non ci sono stati incidenti provocati dal malfunzionamento del mezzo.

Particolare che, nel giro di 72 ore, sia capitato lo stesso problema a due mezzi diversi della società di Balestriere. Questa volta, forse proprio per l’assenza di incidenti stradali, non sarebbe intervenuta la polizia municipale e il manto stradale è stato “pulito” utilizzando dei cartoni.