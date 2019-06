GUARDA IL VIDEO. La spettacolare proposta di matrimonio dell’assessore alla sua fidanzata

VILLA LITERNO (Christian e Lidia de Angelis)- Spettacolare proposta di matrimonio dell’assessore alla sua amata fidanzata. Durante il Festival del Ferroviere, l’assessore Carlantonio Falcone è intervenuto sul palco, poi si è rivolto alla sua amata Maria Pagano porgendole 14 rose. In ginocchio, le ha consegnate alla donna e, una volta estratto l’anello dalla tasca, le ha chiesto di sposarlo, davanti a tutto il vasto pubblico presente.

Commossa ed emozionata la donna ha detto sì, e poi lo scroscio di applausi ha rimbombato per tutta la piazza. I due giovani si amano da 14 anni come il numero delle rose che l’assessore ha regalato alla sua futura sposa. Questa la frase di Falcone: “14 rose come gli anni passati insieme da fidanzati, ti ho scelta e ti scelgo tutti i giorni…” .

Il video è diventato virale non solo a Villa Literno, ma anche negli altri comuni. Auguri vivissimi ai due futuri sposi.