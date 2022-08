GUARDA IL VIDEO. Ladri provano ad entrare in un’azienda, messi in fuga dall’allarme

https://www.facebook.com/BOR.portieratoeguardianiavirtuale.intelepresenza/videos/5005474519562704/

CAPUA (Christian e Lidia de Angelis) Ladri cercano di depredare l’azienda, ma vengono messi in fuga. Alcune notti fa una banda di ladri a bordo di un furgoncino bianco si è avvicinata ai muri di cinta della nota azienda “Toys Company SCRL” di Capua dopo aver attraversato un terreno adiacente al deposito. I balordi con il volto travisato reso irriconoscibile si sono incamminati nel terreno per poi scavalcare i muri, credevano di riuscire a introdursi nell’attività e portare via la merce sfruttando la capienza del furgone, ma non sapevano che la zona è sorvegliata dai Guardiani Virtuali BOR che hanno avviato i protocolli di emergenza riuscendo ad allontanarli. I balordi si sono dati alla fuga senza proseguire nel loro intento criminale, successivamente sono stati informati i titolari dell’accaduto e le forze dell’ordine.