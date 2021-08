GUARDA IL VIDEO MONDRAGONE. Fuochi, teppismo, inciviltà, il Ferragosto della vergogna. L’ordinanza? Una presa in giro

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Nonostante i divieti imposti dall’Ordinanza numero 15 del 13 Agosto 2021 a firma del Vice Sindaco Dott. Francesco Lavagna che vieta lo sparo di fuochi di artificio, di ogni forma di campeggio ed accensione di falò, di balneazione, di bivacco, di pesca con qualsiasi attrezzo, di svolgimento di manifestazioni autonome di qualunque tipo su tutti gli arenili del comune di Mondragone a partire dalle ore 19,00 del giorno 14 agosto alle ore 06,00 del 15 agosto 2021 e dalle ore 19,00 del 15 agosto alle ore 06,00 del 16 agosto 2021, è iniziato un ferragosto rovente all’insegna della trasgressione.

L’ assenza o comunque l’insufficienza dei controlli e questo non lo affermiamo per partito preso, ma perché abbiamo personalmente verificato ieri sera la situazione, ha permesso agli incivili di turno, di fare ciò che volevano a partire dallo sparo di fuochi pirotecnici iniziati a mezzanotte, a finire ai tratti di arenile specie in zona fiumarella, presi d’assalto dai campeggiatori, da giovani intenti a bivaccare attorno a dei falò e da una intera famiglia che si è addirittura arrogata il diritto di mettere su una vero e proprio cenone di Natale, con tanto di carne cucinata alla brace.

Nessuna sanzione in loco e nessuno sgombero è stato mai effettuato dalla Polizia Municipale e dagli uomini della vigilanza privata assoldati dal Comandante Bonuglia, grazie al bonus di trentamila euro donati dall’Amministrazione Comunale per il potenziamento della sicurezza pubblica, nonostante le varie segnalazioni giunte dai cittadini, già a partire dalla prima serata. Alle ore 1.30 di stanotte, abbiamo girato un video esaustivo che dimostra quanto successo e da noi affermato.