GUARDA IL VIDEO MONDRAGONE. Ladro seriale di biciclette ne ruba una elettrica da 950 euro. Ma un video lo incastra

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Immortalato dalle telecamere, il ladro seriale di biciclette. Sono sempre più le persone che in questi giorni stanno denunciando il furto della propria bicicletta. Ultima vittima in ordine di tempo, una donna che aveva lasciato una bici elettrica all’esterno dell’abitazione in cui stava svolgendo i lavori domestici, quando è andata per riprenderla la bici era scomparsa. Un danno di 950 euro denunciato ai Carabinieri della locale stazione. Alcune telecamere installate sul luogo dove è avvenuto il furto, però, hanno ripreso il ladro mentre si dileguava, ed è superfluo invitare quanti potrebbero riconoscerlo a denunciare il soggetto alle forze dell’ordine. Ovviamente raccomandiamo a chi si muove con mezzi a due ruote, di utilizzare tutti i sistemi necessari per mettere in sicurezza la propria bici.