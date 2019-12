GUARDA IL VIDEO MONDRAGONE. Senza vergogna davanti a tutti scarica rifiuti illegali nell’area del mercato ortofrutticolo. Il significato

MONDRAGONE – Quello che fa specie guardando questo video, girato da un passante che ha ancora la forza, bontà sua, di indignarsi di fronte ad una scena del genere, non è tanto l’atto sconsiderato, arrogante, protervo di chi scarica illegalmente rifiuti in una zona comunale, decretando la fine materiale, ma anche civile e morale di quello che fu il mercato ortofrutticolo, altra grande sconfitta della politica mondragonese, che l’ha definitivamente riclassificato come luogo della “monnezza” da quando il nuovo titolare di servizio di raccolta dei rifiuti ha impiantato a pochi metri di distanza il suo autoparco.

Noi che di scene del genere ne abbiamo viste e raccontate tante, ci abbiamo fatto il callo. Mentre non riusciamo a farcelo rispetto al significato delle stesse. Il troglodita in questione tra le poche cose che conosce nella sua vita, ha consapevolezza del fatto che un atto illegale, un reato, come quello che lui sta compiendo al cospetto di centinaia, migliaia di automobilisti di transito, di fronte ad occhi di una persona come colui che ha girato il video che riesce ancora ad essere incredula perché una cosa del genere succede davanti agli occhi di tutti, non verrà punito. Non solo, ma lui non rischia nulla. Nemmeno un grattacapo. Se l’amministrazione comunale ha lasciato quell’area nelle condizioni in cui si trova, se fino ad oggi le altre istituzioni non hanno esercitato un presidio, è chiaro che non c’è neppure bisogno di notte, di nascosto, a motori spenti. Si fa di giorno, come se si trattasse di un’operazione lecita e compiuta all’interno di un cantiere e non di uno sversamento illegale che avvelena, ma soprattutto consente al piccolo grande imprenditore che l’ha ordinato, di risparmiare i quattrini da pagare in una discarica autorizzata.

Questo è. Il senso di impunità, che diventa costituzione e ordinamento.