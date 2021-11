GUARDA IL VIDEO. Rapina shock in casa dell’ex sindaco: appello alle istituzioni

ORTA DI ATELLA (Lidia e Christian de Angelis) Grande sconcerto per quanto accaduto alla famiglia dell’ex sindaco. La rapina e il conseguente tenere in ostaggio il 18enne nipote dell’ex primo cittadino Andrea Villano, ha sconvolto l’intera comunità. I banditi sembra abbiano studiato bene il piano, e approfittato del fatto che il 18enne figlio del fratello di Villano fosse solo, per fare irruzione nell’appartamento e depredarlo, per poi darsi alla fuga. Lo stesso Villano ha reso pubblico il video della telecamera di sorveglianza che mostra la raccapricciante scena dell’irruzione. Ecco il commento di Andrea Villano sull’accaduto: “Quanto accaduto ieri pomeriggio a casa mia e di mio fratello ha dell’incredibile. Il fatto che si metta a segno un furto in casa, di per se, non mi ha meravigliato più di tanto, ma le sue modalità di esecuzione mi hanno lasciato basito. Continuare una azione delittuosa anche alla presenza di un ragazzo poco più che diciottenne, tenendolo peraltro, sotto la minaccia di spranghe di ferro, la dice lunga sul senso di impunità con cui si commettono certe azioni. Inasprire le pene, aumentare l’organico di forze di polizia, maggiori restrizioni nel rilascio di permessi di soggiorno sembrano richieste da politica nazionale. Il mio contributo da cittadino l’ho voluto dare rendendo pubblica la notizia e amplificandola il più possibile. Non perchè la mia famiglia meriti un trattamento particolate ma, solo perchè essa sia da monito e da allerta per tutti i miei concittadini, al fine di aumentare la vigilanza, vista anche la frequenza con cui episodi di questo tipo si stanno verificando nell’ultimo periodo. Un ringraziamento particolare ai Carabinieri della Compagnia di Marcianise per la loro celerità di intervento e per la loro professionalità e ai tanti amici che ci hanno manifestato la loro solidarietà. Un appello al nuovo Prefetto di Caserta affinchè nel periodico Comitato per l’ordine e la Sicurezza possa prevedere un maggiore dispiegamento di forze dell’ordine in tutta l’area Atellana anche in vista delle festività natalizie!”