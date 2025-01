GUARDA IL VIDEO. Vandali lasciano materasso in mezzo alla strada e auto resta bloccata

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

MADDALONI – Un gesto di inciviltà, compiuto da chi ha abbandonato un materasso per strada ha provocato un incidente a Maddaloni, in Via Guglielmo Marconi, alla mezzanotte del 13 gennaio. Un’automobile ha infatti trovato un materasso abbandonato sulla carreggiata, che si è incastrato tra la ruota posteriore del veicolo, creando disagi al conducente.

Secondo quanto riportato, il materasso era stato lasciato in strada già da circa 7-8 giorni, senza che nessuno se ne fosse occupato. Poche le parole per descrivere il gesto irresponsabile di chi ha lasciato il materasso a creare potenziali pericoli per la circolazione.