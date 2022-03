GUARDA LE FOTO. Rimorchio di un autotreno avvolto dalle fiamme, vigili del fuoco sul posto

L’automezzo era parcheggiato all’interno del complesso Morra e contenente carta da riciclo. Salvati i veicoli che sostavano nei pressi

SAN TAMMARO Questo pomeriggio, verso le ore 16:15, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta proveniente dal distaccamento di Aversa, assistita anche da un’autobotte in supporto proveniente sempre dallo stesso distaccamento, è intervenuta sulla SS 7 bis al Km 550 nel comune di San Tammaro per un incendio che ha interessato il rimorchio di un autotreno. Al loro arrivo sul posto i Vigili del Fuoco hanno trovato il rimorchio, parcheggiato all’interno del complesso Morra e contenente carta di riciclo, che era completamente avvolto dalle fiamme. Subito il rimorchio è stato spento dai Vigili del fuoco e tutto il materiale messo in sicurezza. Nessuna persona è rimasta coinvolta e sono stati salvati i veicoli che erano parcheggiati vicino il rimorchio.