GUARDA LE FOTO. Studenti casertani protagonisti di un incidente in autostrada: un ferito in elicottero

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASERTA – Incidente questa mattina sull’autostrada A1, tra Ceprano e Pontecorvo, in provincia di Frosinone. Un pullman, con a bordo una scolaresca di ragazzi di Casal di Principe, ha centrato violentemente la segnaletica di deviazione sulla corsia sud. L’impatto ha spaventato molto gli studenti, alcuni dei quali sono rimasti feriti e portati negli ospedali di Frosinone e Cassino. Fortunatamente, le loro condizioni non sono gravi.

L’allarme è stato dato da altri automobilisti, che si sono fermati a prestare aiuto. Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale. La coda di sei chilometri tra Pontecorvo e Ceprano ha causato disagi, con uscite consigliate per chi proviene da Roma e Napoli. Ferito anche un ventisettenne, trasportato in eliambulanza.

Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incidente. L’autista del pullman sarà ascoltato per chiarire la dinamica, ma, per fortuna, nessuno ha riportato ferite gravi.