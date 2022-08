GUARDA VIDEO & FOTO. Donna colpita da malore salvata da vigili del fuoco e 118

CAPUA – È stata salvata dall’intervento dei vigili del fuoco e del 118, giunto sul posto con due ambulanze, una signora residente a Capua, in largo D’Amico, cioè nella zona della chiesa di San Pietro Apostolo.

La donna, che abita da sola in questa casa, era caduta, rimasta bloccata a terra a seguito di un malore, e non era riuscita a mettersi in contatto né con i parenti, né con i soccorsi.

Sono stati i familiari della signora, che non rispondeva, essendo, come detto, bloccata a terra dopo la caduta, a chiamare il numero di emergenza.

I vigili del fuoco hanno sfondato la porta e sanitari sono potuti entrare per soccorrere la donna.

In questo caso, la preoccupazione del figlio, che non riusciva a mettersi in contatto con la madre, con tutta probabilità ha salvato la vita alla donna.