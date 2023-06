Guardia di Finanza scopre parcheggio abusivo: scatta il sequestro

Il Comune ha ordinato il ripristino dei luoghi entro 90 giorni

CASTEL VOLTURNO – Parcheggio abusivo sequestrato dalla Guardia di Finanza. E’ quanto accaduto a Castel Volturno, dove in seguito ad un sopralluogo delle fiamme gialle è emerso che il titolare di un bar, un 67enne di San Cipriano d’Aversa, avrebbe ricevuto in comodato d’uso un terreno adiacente alla propria attività per farne un parcheggio. Al momento del blitz è emersa “l’avvenuta trasformazione ed adeguamento di un terreno con classificazione seminativo/arboreo in area parcheggio per l’adiacente attività commerciale mediate la realizzazione di uno strato formato da materiale inerte frantumato derivante presumibilmente dal recupero e smaltimento di manufatti edili in assenza di titoli autorizzativi”. Il Comune ha ordinato il ripristino dei luoghi entro 90 giorni.