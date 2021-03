Guariti gli ultimi contagiati. LIBERI diventa “covid free”

LIBERI – Coronavirus scomparso a Liberi. Il sindaco Antonio Diana ha reso noto che le ultime persone sottoposte a tampone molecolare si sono negativizzate. Erano 43 i contagi registrati con un decesso. “Questa notizia non deve però farci abbassare la guardia – ha spiegato il sindaco Antonio Diana – E’ importante continuare ad avere atteggiamenti responsabili per salvaguardare la propria salute e quella degli altri. Invito i cittadini, dunque, a continuare a rispettare le norme anti Covid dell’uso della mascherina, distanziamento sociale e lavaggio frequente delle mani“.

“Da questa settimana è possibile prenotare sul portare della regione Campania il vaccino per le persone con oltre 70 anni. Da mercoledì invece e solo tramite il proprio medico curante è possibile prenotare sempre sul portare della regione Campania il vaccino per le persone fragili. Il vaccino oggi resta l’unico mezzo a nostra disposizione per sconfiggere questo maledetto virus. Io mi vaccinerò“.