Guastatori dell’esercito di CASERTA in azione. Pronta l’evacuazione per il disinnesco di una bomba della Seconda Guerra Mondiale

CASERTA – Saranno molte centinaia gli avellinesi che verranno evacuati per consentire il disinnesco di una bomba ad alto potenziale della Seconda guerra mondiale, rinvenuta alcune settimane fa sotto il Ponte della Ferriera nel corso dei lavori di riparazione dell’acquedotto. Le procedure sono state avviate stamattina nel corso di un vertice presieduto dal Prefetto di Avellino, Maria Tirone, con Protezione Civile e forze dell’Ordine, a cui seguiranno altri incontri. “La comunita’ avellinese -ha sottolineato il prefetto – sara’ costantemente informata sulla data e le modalita’ dell’evacuazione, il cui raggio di interesse sara’ possibile definirlo soltanto dopo l’intervento del Genio Guastatori dell’esercito di Caserta“. Il Ponte della Ferriera si trova al centro del capoluogo irpino. La zona in cui si trova l’ordigno, che e’ stato ricoperto da un alto strato di terriccio, e’ off limits e sorvegliata.