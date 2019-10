CASERTA (red.cro.) – E’ la stessa Trenitalia a rendere noto, in questi minuti, di problemi nella tratta che da Foggia arriva fino a Caserta, e viceversa, da qualche minuto il traffico è rallentato per un guasto ad un passaggio a livello tra Frasso Telesino Dugenta e Valle dei Maddaloni. Maggior tempo di percorrenza fino a 50 minuti per i treni in viaggio. Aspettiamo ulteriori aggiornamenti per renderci meglio conto e rendervi notizia della situazione in essere