Guerriglia urbana al corteo per Cospito: fermati anarchici casertani

CASERTA – Disordini e scontri con le forze dell’ordine a Torino durante una manifestazione di anarchici, ieri, a sostegno di Alfredo Cospito, l’anarchico in 41 bis in sciopero della fame. Ci sarebbero anarchici provenienti dalla provincia di Caserta tra gli identificati dalla Digos di Torino tra i protagonisti della guerriglia nel corso della manifestazione. Gruppi di antagonisti provenienti da tutta Italia, ma anche dall’estero, si sono radunati a centinaia in piazza Solferino per poi avanzare lungo le strade del centro città sfondando le vetrine dei negozi e delle auto, lanciando fumogeni e bombe carta. Il bilancio è di due agenti di polizia feriti e 34 persone fermate ed identificate. Tra le persone identificate dagli investigatori della Digos, coordinati da Carlo Ambra, attivisti provenienti da Francia, Germania e da varie città italiane, come Imperia, Napoli, Udine, Avellino, Caserta, Roma, Trento, Brindisi. La questura, al termine della giornata, ha emesso undici fogli di via. La polizia ha, inoltre, sequestrato caschi, cesoie, giubbotti, maschere, bombolette spray, nastro adesivo, scudi artigianali e altri dispositivi di protezione.