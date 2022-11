Halloween da brividi: rissa tra adolescenti, 11enne finisce in ospedale

La violenza è scoppiata a metà serata

CALVI RISORTA – Una violenta rissa tra ragazzi è scoppiata questa sera, lunedì 31 ottobre, in pieno centro a Calvi Risorta.

È stato necessario l’intervento di alcuni passanti e diversi genitori allertati dagli stessi figli. In zona c’erano diversi gruppi di bambini per il “Dolcetto o scherzetto”: erano tutti in maschera e giravano per le case per raccogliere dolciumi. La violenza è scoppiata a metà serata. Mancava poco alle sette quando nei pressi del parcheggio adiacente alle spalle del comune di Calvi Risorta, rione San Nicola della frazione di Zuni, si è scatenata la violenza. Un bambino ha dato in escandescenza iniziando a picchiare alcuni compagni, sembrerebbe senza un motivo ben preciso come da testimonianza raccolte sul posto.

Prima

ci sono stati gli insulti verbali, poi è passato alle mani: calci, pugni e spintoni. Circa trenta ragazzini si sono dovuti rifugiare nell’abitazione di uno dei genitori dei ragazzi. I passanti sono rimasti dapprima increduli e poi sono intervenuti, spaventati.

Veniva

avvisato il papà dell’adolescente, 11 anni, il quale arrivato sul posto ha faticato a riportare il figlio alla calma ormai fuori controllo nonostante la giovane età. Si è reso necessario l’intervento di un’ambulanza e i sanitari giunti sul posto hanno preso in cura il giovane trasferendolo all’ospedale di Aversa.