Hotel denuncia Emanuele Filiberto dopo il presunto avvelenamento del Real Aversa. Il principe: “Confido nella magistratura”

AVERSA – Presunto avvelenamento del Real Aversa. Dopo i controlli dei Nas – che hanno dato esito negativo – la struttura alberghiera che ospitava la squadra ha denunciato il principe Emanuele Filiberto.

Questo il suo commento:

“Ribadisco che la mia squadra ha alloggiato lì dal giovedì fino alla domenica, ed alcuni calciatori hanno cominciato a sentirsi male dal sabato sera. So anche che durante il viaggio in 14 hanno dovuto ricorrere alle cure in ospedale: ci sono i certificati che attestano l’intossicazione alimentare – si legge in una nota – L’hotel con estrema premura ci tiene a precisare che gli esiti dei controlli, che dice di aver avuto, siano negativi ed a noi poco interessa se questi sono stati fatti successivamente alla nostra partenza. C’è una denuncia penale che dovrà accertare cosa sia successo durante il nostro soggiorno. Facessero tutte le querele che vogliono, io mi sono limitato a raccontare i fatti senza infangare niente e nessuno, ma ho semplicemente riportato l’accaduto. Confido nella magistratura di Ragusa che sicuramente provvederà al più presto a fornirci risposte certe su quello che è accaduto tra giovedì notte e la domenica, e tutto quanto accaduto all’interno di quella struttura successivamente alla denuncia post gara, ripeto che per me conta poco”.