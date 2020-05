I CASERTANI ricominciano a pensare alle vacanze. Si potrà viaggiare con gli amici?

CASERTA – Date le temperature e l’approssimarsi della bella stagione, la domanda diventa sempre più frequente: si potranno fare vacanze e viaggi con gli amici?

Dal 18 maggio sono cadute alcune misure restrittive e si può liberamente fare gite fuori città senza obbligo di autocertificazione (purché, per ora, ci si sposti all’interno della stessa Regione).

Ma con l’estate alle porte (e, se si posseggono i requisiti, anche la possibilità di usufruire del bonus vacanze da 500 euro) molti casertani iniziano a pensare ai prossimi viaggi.

Permangono ancora molti dubbi e non è del tutto chiaro se si potrà andare in vacanza con gli amici.

I due principali quesiti riguardano i mezzi di trasporto e la possibilità eventuale di condividere una casa in affitto.

Sulla seconda questione, ancora nessuna risposta utile. Bisognerà aspettare che le direttive governative fughino ogni dubbio al riguardo. Nel frattempo si può pensare di prenotare in una delle strutture ricettive, riaperte anch’esse il 18 maggio, che si sono adeguate alle disposizioni anti-contagio.

Rispetto ai mezzi di trasporto con cui andare in vacanza, invece, le disposizioni sono più chiare.

In automobile è permesso il trasporto di una sola persona (se non è un familiare o un convivente), quindi il guidatore più un passeggero, che deve essere seduto sul sedile posteriore “a incrocio” rispetto al volante.

Due amici non possono spostarsi insieme sullo stesso ciclomotore, visto che non sarebbe possibile mantenere una distanza di sicurezza.

Nessun problema per i viaggi in treno o in aereo: il distanziamento tra i posti è già previsto in fase di prenotazione dei biglietti, quindi nulla vieta che un gruppo di amici prenda lo stesso treno o aereo per raggiungere la meta del viaggio.

Il dubbio più importante rimane: una volta giunti a destinazione, sarà possibile per un gruppo di amici condividere le vacanze?