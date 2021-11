I cavalieri del Durazzano Country Village tornano vincitori dalla Fiera cavalli Verona

Dopo la pausa forzata dovuta al Covid, i cavalieri sono tornati a correre nell’arena più suggestiva delle competizioni equestri: l’Arena della città scaligera

Il Centro equestre Durazzano Country Village, in acronimo DCV, nasce dall’esperienza decennale, dall’amore e dalla passione che Alfredo e Silvio Telese hanno per i cavalli, tramandata di padre in figlio, fino a far nascere un posto straordinario dove poter praticare l’equitazione e farla conoscere a tutti gli appassionati del settore.

Questo sito si trova immerso dalla natura incontaminata, nella Località Monte di Durazzano, in provincia di Benevento. Oltre gli scenari mozzafiato che si propongono presso il centro per le escursioni a cavallo, le lezioni d’equitazione e il buon cibo preparato dalle mani sapienti di mamma Gianfranca, in questo maneggio si pratica una delle attività sportive americane più scenografiche, entusiasmanti e adrenaliniche, il Team Penning.

Questa disciplina della Monta Americana o Western ha le sue origini negli USA e nasce dalla pratica di separare i capi di bestiame, all’interno delle mandrie, nei grandi ranch tipici americani, è diventato così uno degli sport più seguiti e praticati in tutto il mondo.

Si tratta di un gioco di squadra, ognuna composta da 3 cavalieri che, con i loro cavalli, devono far fuoriuscire tre vitelli dall’interno di una mandria che è costituita da 30 capi di bestiame, numerati da 0 a 9 e di cui per ogni numero vi sono tre vitelli con analoga numerazione. Al via, partendo dalla Start Line, verrà estratto il numero identificativo dei tre vitelli che la squadra dovrà separare dagli altri, andando a chiuderli in un altro recinto situato al lato opposto rispetto alla mandria, il tutto in meno di 60 secondi, cercando di non far passare gli altri vitelli cosiddetti “sporchi”, ossia con altri numeri.

Per ogni Team si correrà due volte, dette primo e secondo Go. Vincerà la squadra, con il maggior numero di vitelli totali, nel minor tempo possibile tra primo e secondo Go.

Queste competizioni si svolgono sia a livello regionale che nazionale e il DCV dalla sua apertura ufficiale, nel 2019, finora si è distinto sempre, comparendo su diversi podi importanti, qualificandosi per le grandi finali che si svolgono annualmente presso la Fiera Cavalli Verona.

Così quest’anno, dopo lo stop dovuto al Covid, l’evento è tornato a svolgersi in maniera grandiosa! Tanti cavalieri, tanto pubblico ma soprattutto tanta emozione per essere finalmente tornati a correre nell’arena più suggestiva delle competizioni equestri, quella di Verona! I componenti delle varie squadre di questo centro hanno, quindi, vinto alcune tra le categorie più importanti presenti in Fiera Cavalli:

1° posto al Futurity 2021, dove concorrono i puledri tra i 3 e 4 anni, cavalli novizi che si distinguono fin da subito, team con Silvio Telese e la sua Smart Pintor Phoebe, nata, cresciuta e addestrata dallo stesso Silvio, insieme agli altri due grandi cavalieri di questo mondo equestre: Davide Di Giacinto de “La masseria dei cavalieri” su Cd Shining Smart e Andrea Sanfelici del “Zoo Ranch” su Contessa Boon Cat.

1° posto categoria Lady, quella dedicata esclusivamente a tutte le amazzoni presenti sul territorio nazionale, con Maria Capo e il suo Nz Hollywood Pine e altre due incredibili penners italiane: Francesca Busnardo de “Mph performance horses” con Mph Hickory Time e Patrizia Sullo del “Jacopo Ranch” con Ra Abby Cat.

3° posto al campionato nazionale nella categoria 8 punti, con i tre cavalieri Silvio Telese – Maria Capo – Clemente Ferrara, tutti del DCV, che si sono qualificati durante il Campionato Regionale Fitetrec Ante per accedere a queste finali!

Grandi soddisfazioni, dopo tanto tempo che non si vivevano più le emozioni di Verona, tornando così a casa, fieri e soddisfatti di aver fatto valere il nome della Campania anche nel luogo considerato sacro da tutti i cavalieri, la straordinaria Arena di Verona!