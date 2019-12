I DANNI DEL MALTEMPO. MONDRAGONE. Cittadini chiedono aiuto: “Siamo senz’acqua e senza luce dalle 5”. E manca anche il pane

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Sono decine le abitazioni rimaste senza acqua e luce dalle cinque di stamattina. Le segnalazioni provengono dai cittadini di Via Venezia, via Bergamo, Piazza Bergamo e centro storico. Alcuni hanno cercato invano di mettersi in contatto con l’Enel per segnalare il problema, senza però riuscirvi. Pare che a causa del maltempo si siano verificati dei guasti alla linea elettrica ed idrica. Inoltre, proprio a causa delle piogge della mancanza di energia elettrica, sono stati diversi i panifici che hanno dovuto fermare il proprio lavoro, non potendo portare avanti il processo di lievitazione e infornamento del pane.