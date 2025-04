I NOMI E LE FOTO. Spaccio di droga nella valle: quattro condanne e due assoluzioni

L’attività investigativa, condotta dai carabinieri della Compagnia di Maddaloni, puntava a far luce sul presunto smercio di narcotici avvenuto tra il 2019 e il 2020

SAN FELICE A CANCELLO – Quattro condanne in primo grado nell’inchiesta sullo spaccio di droga nella Valle di Suessola. Il verdetto, emesso dal giudice Emilio Minio del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere è arrivato a conclusione del processo celebrato con rito abbreviato. Mirko Piscitelli, 32 anni, è stato condannato a 2 anni e 2 mesi di reclusione; 2 anni, invece, per Luca Affinita, 42enne, entrambi di San Felice a Cancello. Stessa pena per Alessio Biondillo, 47enne, anche lui di San Felice. Due anni e 2 mesi, invece, per Andrea Di Caprio, 44enne di Santa Maria a Vico.

Assolti Patrizio Fruggiero, 40enne di San Felice, Giuseppe Martone, 35enne di Arienzo, e Salvatore Nicola. Gli imputati sono da ritenere innocenti fino a un’eventuale sentenza definitiva.

L’attività investigativa, condotta dai carabinieri della Compagnia di Maddaloni, puntava a far luce sul presunto smercio di narcotici avvenuto tra il 2019 e il 2020 nella Valle di Suessola.