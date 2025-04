I NOMI. Furto al Liceo Cirillo: rubati rubati pc, monitor e cellulari, DUE ARRESTI

I malviventi si sono introdotti nel plesso scolastico forzando la porta d’ingresso

AVERSA – La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato, nella scorsa notte, ad Aversa, due italiani, Nicola Macchione 27 anni di Trentola Ducenta Bruno Severino, 28enne di Aversa, per furto ai danni di un istituto scolastico, risultati essere già gravati da precedenti specifici

.

In particolare, poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza di Aversa sono intervenuti ieri sera, 23 aprile, presso il liceo classico “Cirillo” della città normanna, per la segnalazione di un furto in atto. Sul posto, hanno individuato i due che, dopo aver fatto irruzione nell’istituto e messo a soqquadro diverse aule, avevano prelevato apparecchiature informatiche.

Per evitare di essere raggiunti, avevano bloccato dall’interno alcune porte, ma sono stati raggiunti e fermati.

Al termine delle formalità di rito, i soggetti sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio per direttissima, celebratosi nella mattinata odierna presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. All’esito, è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari.