I NOMI. SPACCIO A CASERTA. Condanna tombale per i tre pusher

CASERTA – Dopo lo sconto di pena ricevuto dalla corte di Appello di Napoli dai tre imputati coinvolti nell’inchiesta sullo spaccio di droga a Caserta targato Della Ventura, arriva la sentenza definitiva della corte di Cassazione

I giudici dell’ultima istanza hanno respinto l’istanza di ricorso dei tre, confermando la sentenza pronunciata in secondo grado: 3 anni per Paolo Cinotti, 1 anno e 10 mesi, invece, per Ferruccio Coppola ed Umberto Giglio.

Secondo l’accusa, le piazze di spaccio nel capoluogo sarebbero state materialmente gestite dai pusher Ferruccio Coppola, Umberto Giglio e Paolo Cinotti che si sarebbero occupati della vendita al dettaglio di cocaina, hashish e marijuana.