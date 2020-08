I NUMERI DEL CORONAVIRUS. CAMPANIA. Ci sono 35 nuovi contagi in un giorno. DATI NAZIONALI. Più di 400 casi, ma è una buona notizia. E vi spieghiamo perché

Numeri, confronti e cifre su tutti i dati disponibili rilasciati Ministero della Sanità per la Campania e l’Italia

CASERTA – E’ di 596, +35 rispetto a ieri, il numero di persone che in Campania sono ancora malate di covid-19. Il numero dei tamponi analizzati ieri e resi noti nel report è di 3.156. Il totale regionale dei test è pari a 366.453. Il dato delle persone sottoposte a tampone almeno una volta nella nostra regione è pari a 195.069, +2.363 nel giro di 24 ore. Finalmente, il numero odierno dei tamponi analizzati in regione torna a raggiungere una cifra accettabile, superando quota tremila.

Nella giornata di ieri sono stati registrati 35 contagi dall’Unità di Crisi della Campania. Il rapporto del contagio è dell’1,10% (ieri 2,42%).

Cresce il dato relativo ai ricoverati nei reparti covid-19 ordinari: sono 49 (+2). Stessa condizione per il numero dei posti letti occupati nei reparti terapia intensiva delle strutture della nostra regione, con l’aumento di un paziente (totale: 2).

Sale il numero dei contagiati da coronavirus che si trovano in quarantena domiciliare, per un totale di 545 (+26).

Dall’inizio dell’epidemia, sono 440 i decessi (=), mentre i guariti sono 4.311 (+6).

IL DATO NAZIONALE

I 403 nuovi positivi di oggi e i 53.766 tamponi effettuati in un giorno portano il rapporto del contagio allo 0,75%,in calo rispetto ai numeri in esame, cioè, come detto prima, nuovi contagi e tamponi analizzati (ieri 1,04%). Dopo 6 giorni, era il 12 agosto, il numero scende sotto l’unità. Una situazione migliore rispetto all’ultima settimana, grazie anche al maggior numero di test analizzati che aiutano ad avere un maggiore controllo, necessario per mitigare l’ampliarsi dei focolai.

Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza, sono risultate positive 254.636 persone, con 7.642.059 tamponi analizzati. Attualmente risultano positivi e sono curati dal Servizio sanitario 15.089 (+189) pazienti. I guariti sono 204.142, cioè 174 in più rispetto a ieri. I deceduti nelle ultime 24 ore sono stati 5, le vittime ora sono 35.405.

Passiamo alle colonne grigie, cioè nelle varie categorie dei positivi assistiti: i ricoverati nei reparti covid ordinari sono complessivamente 843 (+33). Fermo il dato relativo alle Terapie Intensive in Italia nella giornata di ieri. Dunque, si attestano a 58 i malati da covid in Rianimazione.

In quarantena domiciliare si trovano 14.188 positivi, +189 rispetto a ieri.

CLICCA SULLA TABELLA PER INGRANDIRLA