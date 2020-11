I NUMERI DEL COVID. CAMPANIA. Buone notizie anche se i contagi aumentano. DATO NAZIONALE. 33.979 nuovi casi in Italia. TUTTI I DATI

CAMPANIA

Tornano a salire in Campania i positivi (3.771 rispetto ai 3.351 precedenti) ma anche i tamponi, 24.948 rispetto ai 20.662 precedenti. La percentuale del contagio arriva al 15,1%, in calo rispetto allo 16,2%. Gli asintomatici sono 3.214, i sintomatici 557, il 14,8% del totale. I deceduti, tra il 30 ottobre ed il 14 novembre, sono 35. I guariti del giorno sono 725. Questi i dati del bollettino dell’Unita’ di Crisi regionale. Il report dei posti letto su base regionale indica in 656 quelli di terapia intensiva disponibili (194 occupati), in 3.160 (covid e offerta privata) i posti letto di degenza disponibili: (occupati 2.224;).

DATI NAZIONALI

Sono 33.979 i nuovi casi positivi al Covid-19 individuati nelle ultime 24 ore in Italia. I decessi invece sono 546. Sono questi gli ultimi dati del ministero della Salute. Il calo dei positivi oggi e’ stato di 3276 casi, ieri infatti erano stati 37.255. Resta stabile, invece, il numero dei decessi che aumenta di due unita’ (ieri erano stati 544), per un totale dall’inizio della pandemia di 45.229 morti. In calo anche il numero dei tamponi. Oggi sono stati 195.275, rispetto ai 227.695 eseguiti nella giornata di ieri, quindi 32.420 in meno. Aumenta, inoltre, la percentuale dei positivi-tamponi, che arriva al 17,4 mentre ieri era del 16,3.