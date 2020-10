I NUMERI DEL COVID. CAMPANIA. Nuovo record di contagi: +2.761, ma solo il 4% con sintomi. DATO NAZIONALE. Quasi 22 mila nuovi casi con oltre 174 tamponi. LA TABELLA COMPLETA

CASERTA – Ennesimo balzo record dei contagi in Campania. Sono 2.761 i nuovi positivi al Covid, di cui solo 112 sintomatici, su 14.781 tamponi. Secondo i numeri della regione, 4 tamponi su 100 sono stati eseguiti su soggetti con sintomi. Gli ultimi dati dell’Unita’ di crisi, aggiornati alla mezzanotte scorsa, evidenziano anche un numero record di guariti, 575, e ben 20 decessi, avvenuti pero’ tra il 16 e il 26 ottobre. 140 le terapie intensive occupate e 1.210 le degenze ordinarie covid, numero che sta imponendo la rapidissima attivazione di altri posti letto riconvertendo interi reparti.

DATO NAZIONALE – “Oggi in Italia registriamo 21.994 nuovi casi con oltre 174mila tamponi, 50mila piu’ di ieri. E’ una cifra ragguardevole, ormai viaggiamo sui 160-170mila tamponi quotidiani. Solo qualche mese fa erano meno della meta'”. Cosi’ il direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza, in conferenza sulla situazione epidemiologica del coronavirus in Italia.