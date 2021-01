I NUMERI DEL COVID. CAMPANIA. Oggi buone notizie, +688 positivi. DATO NAZIONALE. 15 mila nuovi contagi con oltre 135 mila test analizzati. LE CIFRE E LE TABELLE

COVID IN CAMPANIA

E’ del 9,26% l’odierno rapporto positivi-tamponi in Campania, secondo il bollettino dell’Unità di crisi: ieri era stato dell’11,07 e due giorni fa del 9,65. I nuovi contagiati sono 688, di cui 40 sintomatici, su 7.425 test processati. Resta significativo il numero delle vittime, 33, di cui 11 decedute nelle ultime 48 ore e 22 risalenti ai giorni precedenti. Ben 1.792 i guariti. I posti di terapia intensiva occupati sono 97, uno in piu’ di ieri; 1.372 le degenze, in calo di cinque unità.

COVID IN ITALIA

Il Ministero della Salute rende noto il bollettino sull’emergenza coronavirus in Italia: sono 15.378 i nuovi casi a fronte di 135.106 tamponi eseguiti. Salgono i morti, 649 nelle ultime 24 ore, e i ricoveri (+68), ma cala di 10 unità il conto in terapia intensiva.

Attualmente positivi: 569.161

Deceduti: 76.329 (+649)



Dimessi/Guariti: 1.536.129 (+16.023)Ricoverati: 25.964 (+68)di cui in Terapia Intensiva: 2.569 (-10)Tamponi: 27.139.378 (+135.106)

Totale casi: 2.181.619 (+15.378, +0,71%)