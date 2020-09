I NUMERI DEL COVID. CAMPANIA. Sfiorati i 300 contagi in un giorno. DATO NAZIONALE. Attualmente positive oltre 50 mila persone. LEGGI LA TABELLA COMPLETA

L’aggiornamento odierno rilasciato dal ministero della Sanità

CASERTA – In Campania i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore sono 286 (ieri erano stati 295), il totale dei casi da inizio pandemia è di 12.455. Oggi si registrano due nuove vittime, il totale dei deceduti da inizio pandemia è di 463. I ricoverati con sintomi sono 417 (differenza rispetto a ieri +5), di cui in terapia intensiva 35 (differenza rispetto a ieri +5), mentre in isolamento domiciliare 5.513 (differenza rispetto a ieri +215). Il totale degli attualmente positivi è 5.965 e i dimessi guariti sono 6.027. I casi identificati dal sospetto diagnostico sono 10.844, mentre i casi identificati da attività di screening sono 1.611. L’incremento dei tamponi nelle ultime 24 ore è di 6.335 (ieri erano 5.592, differenza +743), il totale dei casi testati è di 378.937, mentre il totale dei tamponi effettuati è di 590.407.

Sono 1648 più di ieri i nuovi positivi in Italia dove nelle ultime 24 ore si sono registrati nuovi 24 decessi che portano a 35.878 il numero dei morti nel nostra Paese dall’inizio della Pandemia. E’ quanto emerge dal bollettino del Ministero della Salute-Istituto superiore di sanità. Attualmente sono positive in Italia oltre 50 mila persone, 50.630 per l’esattezza, 307 più di ieri. Sale il numero dei dimessi guariti: oggi sono 1316 più di ieri. Cresce, rispetto a ieri anche il numero dei tamponi effettuati. Oggi ne sono stati registrati 90.185, ieri erano 51.109.