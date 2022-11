I verbali del pentito Zagaria nel processo sugli appalti alle ditte vicine ai Casalesi

CASAPESENNA – I verbali di Francesco Zagaria, Ciccio e’ Brezza, oggi pentito, entrano nel processo sugli appalti di somma urgenza per la rete idrica, per la Dda, affidati ad imprese legate al capo dei Casalesi Michele Zagaria. Oggi si รจ tenuta l’udienza del processo al tribunale di Napoli nord nel quale sono imputati Antonio Fontana, ex sindaco di Casapesenna e Raffaele e Costantino Capaldo, imprenditori. Secondo il pentito Zagaria, gli appalti era stati affidati ad imprese considerate vicini ai Casalesi. Nella prossima udienza saranno ascoltati altri collaboratori di giustizia tra i quali Nicola Schiavone, figlio di Francesco Sandokan e Michele Barone.