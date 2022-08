I VIDEO. CASERTA Frana il terreno e viene giù tutto: smottamento nel palazzo Cocozza di Casolla

I VIDEO IN CALCE ALL’ARTICOLO Il terreno è franato ed ha fatto crollare parte del muro di contenimento. Nel secondo video, sempre girato a Casolla, il torrente d’acqua che inonda le strade e le fognature in tilt

CASERTA Lo smottamento del terreno ed è franato parte del giardino di Palazzo Cocozza, in via Montanara, nella frazione di Casolla. Le immagini hanno dell’incredibile: il terreno è crollato, portando con sé una parte del muro in mattoni che lo delimitava. Un grande spavento per i residenti che hanno sentito il boato e sono poi accorsi per capire cosa stesse accadendo.