I VIDEO E LE FOTO. MONDRAGONE. La protesta delle mamme contro la chiusura della scuola. “Scelta di De Luca assurda e fuori luogo”

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Questa mattina le mamme dei bambini frequentanti la scuola Primaria, plesso ex “Rodari” Terzo Corcolo Didattico, hanno protestato contro la decisione del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, di tenere chiuse le scuole fino al 30 ottobre. Decisione presa a seguito del forte incremento dei contagi da coronavirus che si sta verificando in questi giorni. Una pacifica protesta cominciata fuori ai cancelli della scuola con l’esposizione di alcuni striscioni e portata poi davanti agli uffici comunali, dove il Sindaco Virgilio Pacifico, si è reso disponibile ad incontrare un gruppo di genitori per ascoltare le loro richieste, nonostante non possa nulla contro la decisione del Presidente della Campania.

“La scuola – afferma una mamma – rimane il posto più sicuro per i nostri figli, dove la Dirigente Scolastica, le insegnanti, e tutto il personale ATA, hanno lavorato sodo per consentire una didattica in piena sicurezza, nel rispetto di tutte le norme anticovid. Far rimanere i bambini a casa, effettuando una Didattica a distanza che a nostro parere non funziona, e dopo lo choc subito dai bambini rimasti chiusi in casa per colpa del lockdown, è davvero assurdo e fuori luogo”. Intanto il Governatore non fa nessun passo indietro per quanto riguarda le scuole Primarie e le scuole Secondarie, consentendo la frequenza scolastica solo ai bambini dell’infanzia che tra l’altro rientrano nella fascia di età 3-6 anni e non hanno l’obbligo di indossare i dispositivi di sicurezza.