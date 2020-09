I VIDEO. Guarda l’ennesimo tentativo dei ladri di rubare in un noto negozio di telefonia

Pubblicato da Antonio Della Volpe su Sabato 26 settembre 2020

TRENTOLA DUCENTA – (Christian e Lidia de Angelis) Ennesimo tentativo di furto ai danni di un esercizio commerciale. Durante la scorsa mattina, intorno alle 04:13 un gruppo di malviventi, tre giovani, a bordo di una minicar, targata CH —CM incappucciati, col volto coperto e armati di spranghe hanno cercato di entrare nel noto negozio di telefonia Della Volpe Multibrand di Trentola Ducenta, già vittima negli ultimi anni di numerosi furti.

I balordi hanno più volte tentato di scardinare la serratura del negozio per entrare e fare razzia di tutti gli oggetti di valore, ma non sono riusciti nell’intento. Dopo diversi tentativi si sono dati alla fuga sulla vettura con cui sono giunti sul posto. Dalle telecamere di sorveglianza dell’attività commerciale si vede bene la scena da due angolazioni, si legge la targa dell’auto, forse rubata, e la dinamica.

Il titolare ha pubblicato sui social i video ed esasperato ha così commentato l’accaduto: “Si ritorna nell’incubo…nell’ insicurezza…nella paura che ogni giorno può essere quello “buono” per metterti in ginocchio e vedere svanire tutti i tuoi sacrifici fatti in anni di lavoro… come disse il grande Massimo Troisi…. Non ci resta che piangere…”