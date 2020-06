MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – In questo preciso momento c’è una rivolta in atto nella zona Rossa. A ribellarsi dal “confinamento forzato”, il popolo rom messo in quarantena per il contenimento della pandemia da Covid-19. Moltissimi di loro sono riusciti ad oltrepassare il cordone sanitario, assediando il Viale Margherita. C’è tensione e caos soprattutto perché le forze dell’ordine non riescono a fermare i rivoltosi che si sono dati alla fuga.