I VIDEO MONDRAGONE. Sembra che in un noto locale in zona Lido il Covid NON ESISTA. 400 giovani in pista senza mascherina

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – C’è poco da dire e molto da fare riguardo a quanto accade ogni weekend in un noto locale della zona Lido.

La musica alta, le decine e decine di giovani assembrati all’interno, nell’area antistante al bar, in strada e sui marciapiedi, per non parlare delle bottiglie vuote di birra lanciate come dei frisbee, hanno attirato ieri sera l’attenzione del vicinato e di quegli automobilisti che non riuscivano a transitare per portarsi sul lungomare. I giovani hanno tutto il diritto di trascorrere le loro serate all’insegna del divertimento e su questo non ci piove, ma dal momento in cui vi sono delle disposizioni ministeriali per frenare il diffondersi del virus, i gestori degli esercizi commerciali hanno l’obbligo di far rispettare ai clienti tutte le misure anti Covid.

Sono riuscita con difficoltà ad entrare nella sala interna del bar e a filmare quanto stava accadendo. Immagini eloquenti che non danno scampo a chi finora ha agito indisturbato.

Voglio dire a quei bulletti che inseguire una giornalista in auto per porre in essere qualche intimidazione, serve poco o a nulla perché questo di certo non mi ferma.

Detto ciò, sul posto sono intervenute due pattu

glie dei Carabinieri della locale stazione ed una pattuglia della Polizia di Stato. A loro va il mio plauso per essere riusciti a gestire una situazione in cui erano presenti circa 400 giovani mettendo a repentaglio la propria incolumità.