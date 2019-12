RECALE (red.cro.) – Se non fossero giunti i vigili del fuoco, chissà quante ore avrebbero dovuto aspettare la signora 81enne, salvata ieri nella notte della vigilia, a Recale. La donna era caduta nella sua abitazione di via Diaz, dove vive da sola. Fortunatamente non ha riportato gravi ferite e non è stato necessario il trasporto in ospedale